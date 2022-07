In arrivo una pioggia di fondi per realizzare impianti di videosorveglianza

Nei prossimi giorni la Prefettura di Napoli diramerà ai sindaci dell’area metropolitana la direttiva per l’accesso al fondo, messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, per il finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata. Il bando scade il 20 ottobre. Potranno partecipare i Comuni con una popolazione residente superiore a 20mila abitanti e quelli con un numero di abitanti inferiore che siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le risorse, reperite nell'ambito del Programma operativo complementare "Legalità" 2014 - 2020 (Poc "Legalità"), ammontano a 30 milioni di euro da ripartire tra Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I Comuni campani interessati sono 66, tra cui quelli capoluogo, mentre non potranno accedere ai contributi quelli che abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sui medesimi programmi o sui fondi assegnati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, in attuazione dell'articolo 5, comma 2 ter, del decreto-legge n. 14/2017.