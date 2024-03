Coppia perseguita i vicini e li fa vivere nel terrore. Interviene la polizia

La trama sembra quella di un thriller: inizialmente deve essersi trattato di piccole incomprensioni, immancabili tra vicini, seguite magari da qualche battibecco o sguardo torvo. Fatto sta che poi la situazione è precipitata tanto da diventare insostenibile e un'intera famiglia si è trovata a vivere in "un perdurante e grave stato di ansia e paura".

A niente è servito cambiare abitudini per evitare di incontrare i vicini, restare chiusi in casa e installare un sistema di videosorveglianza per i muri perimetrali: la paura per la propria incolumità è andata aumentando di giorno in giorno fino a quando la famiglia ha deciso di sporgere denuncia contro i vicini-stalker.

Le indagini svolte dalla Polizia hanno confermato "gravi indizi di colpevolezza nei confronti della coppia indagata" e così il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, ha deciso la misura cautelare del divieto di dimora nello stesso comune per la coppia di "stalker". Quando gli agenti hanno bussato alla loro porta per consegnare il provvedimento coercitivo, però, in casa non ha trovato nessuno: i due sembravano essersi volatilizzati. Grazie ad una paziente e capillare opera di indagine da parte della polizia giudiziaria la coppia alla fine è stata rintracciata e il provvedimento coercitivo consegnato.