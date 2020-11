Spogliatoio Napoli, Venerato: "La società non paga gli stipendi da luglio"

"Si avverte fastidio tra i calciatori perché sono successe cose che non vanno giù, ma non sono legate alla gara di domenica. Il Napoli non paga gli stipendi da luglio, c'è un po' di fastidio per questa situazione e la società ha fatto capire che a dicembre li pagherà. La Lega lo consente per il regolamento relativo al Covid-19": così, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista sportivo della Rai Ciro Venerato.