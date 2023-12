Vandali natalizi a Bagnoli, il “Villaggio di Babbo Natale” è già ridotto così

Brutto episodio nella serata di ieri a Bagnoli. Baby vandali hanno danneggiato le lettere che, su viale Campi Flegrei, componevano la scritta “Natale” in tutte le lingue del mondo, parte del Villaggio di Babbo Natale allestito nel quartiere dall'Amministrazione.

L'evento, iniziato il 16 dicembre, andrà avanti fino a domani 19: l'opera è stata in parte ripristinata perché possa essere fruibile fino alla fine della manifestazione.

Intanto dalla Municipalità fanno sapere che sono in corso indagini per identificare i responsabili.

“Erano anni che non si avevano spettacoli ed allestimenti natalizi forniti dall'impegno di Municipalità e Comune – scrive il vicepresidente della Municipalità Sergio Lomasto – Quest'anno ci si è riusciti, cose semplici ma che come sappiamo sono conquista in un Comune come il nostro.

E questo è il risultato a 24h dalla installazione... Ci fermeremo? Sicuramente no, ma un tesso di tale inciviltà va cristallizzato perché il quartiere, la Municipalità sono destinate a risorgere, e noi pietra dopo pietra lo stiamo facendo”.