Ingressi gratis per il museo a chi si vaccina: l'iniziativa nel napoletano

Ingressi gratis per il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano a chi decide di vaccinarsi. L'iniziativa è stata promossa dal Comune e dall'Asl Napoli 3. A darne notizia, via social, il sindaco Ciro Buonajuto.

"Tu ti vaccini e noi ti regaliamo due ingressi gratuiti al MAV. Anche la cultura scende in campo ad Ercolano per sostenere la campagna vaccinale per il Covid 19. Appuntamento oggi 8 settembre presso il MAV Museo Archeologico Virtuale, in via IV Novembre 44 ad Ercolano, dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Chi si vaccinerà riceverà in omaggio due biglietti gratuiti per visitare il museo dopo aver ricevuto il Green Pass. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, anche non residenti ad Ercolano, non ancora vaccinati dai 12 anni in su".