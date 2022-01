Vaccinazioni in 17 scuole di Napoli: il via alla Piscicelli

Il vice sindaco e assessora all'Istruzione del Comune di Napoli, Maria Filippone, sarà questa mattina, alle 9:30, all'istituto comprensivo Piscicelli, di via Piscicelli al Vomero, con il dirigente scolastico Gabriella Talamo, per le prime vaccinazioni che saranno effettuate nel plesso scolastico adibito anche come hub vaccinale.

Sono 17 gli istituti comprensivi che hanno aderito all'iniziativa della campagna vaccinale per il Covid-19 nella fascia studentesca tra i 5 e gli 11 anni voluta dall'amministrazione comunale con il supporto dell'Asl Napoli 1.

Queste le scuole: Cortese, Di Giacomo, Risorgimento, Bracco, Sarria-Monti, Minniti, Falcone, Aliotta, Vanvitelli, Gabelli, Radice-Sanzio-Ammatu... Cimarosa-Della Valle, Borsellino, Piscicelli, Russo-Solimena, Nevio e Scherillo.