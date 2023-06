Urla di una donna nel cuore della città: la polizia interviene e blocca un uomo in fuga

Giovedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, hanno udito le urla di una donna ed hanno visto un uomo darsi alla fuga dopo averla aggredita; pertanto lo hanno bloccato trovandolo in possesso di due cellulari, di cui uno della donna.

I poliziotti hanno accertato che quest’ultima, mentre stava passeggiando, era stata avvicinata dall’uomo che le aveva strappato il telefono dalle mani colpendola e facendola rovinare al suolo.

Un 44enne di nazionalità marocchina, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina nonché denunciato per ricettazione poiché non ha saputo giustificare la provenienza dell’altro telefono che aveva in tasca.