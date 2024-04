Uomo esce da un tombino nel centro di Napoli, ma non sa giustificare il motivo: arrestato

Nella mattinata di sabato gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti presso la galleria Quattro Giornate di Napoli, per la segnalazione di un cantiere improvvisato con cartellonistica stradale, posta in prossimità di un tombino, che avrebbe potuto creare pericolo alla circolazione stradale.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso un uomo che, travestito da operatore del settore, stava uscendo dal tombino e che, a specifica richiesta dei poliziotti, non ha saputo giustificare il motivo della sua presenza in quel luogo.

Gli agenti, con l’ausilio di personale Enel giunto poco dopo, hanno accertato che il prevenuto, dipendente di un’azienda specializzata nella realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazioni, quest’ultima all’oscuro dei fatti, era intento a tagliare diversi cavi elettrici presenti nel sottosuolo al fine di asportarne il rame per poi rivenderlo; in particolare, il materiale elettrico recuperato dagli operatori, composto da rame, alluminio e ferro, è stato quantificato in 100 kg circa.

Per tal motivo l’indagato, identificato per un 56enne di Scafati con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e danneggiamento.