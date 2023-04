Uomo accoltellato in un centro commerciale a Napoli nei pressi delle casse del supermercato

Domenica sera, i carabinieri della stazione di Napoli Rione Traiano sono intervenuti in via Cupa Vicinale Cintia, presso il centro commerciale “Azzurro”, per un uomo ferito. Si tratta di un 53enne, già noto alle forze dell’ordine, colpito all’addome verosimilmente con un’arma da taglio nei pressi delle casse del supermercato interno.

A sferrare il fendente - secondo quanto ricostruito dai militari - sarebbe stato un 33enne, denunciato dai carabinieri per lesioni personali.

La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, la ferita ritenuta guaribile in 12 giorni.

Ancora in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica e le motivazioni dell'accaduto.