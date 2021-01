Assicurazione con una compagnia inesistente: denunciate due donne

I carabinieri della stazione di Oria, in provincia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 36enne di Francavilla Fontana, hanno denunciato in stato di libertà per truffa, una 72enne di Napoli e una 33enne di origine congolese residente in Francia.

In particolare, le due donne si sono fatte consegnare 250 euro mediante bonifico postepay, quale pagamento della stipula di contratto assicurativo R.C.A. con una compagnia rilevatasi inesistente.