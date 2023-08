Da Napoli a Bari per truffare un 75enne. Giovane in manette

Un giovane napoletano è stato fermato dalla squadra mobile e dalle volanti della Polizia con l'accusa di aver truffato un 75enne di Bari. In base a quanto riportato da BariToday, il ragazzo si sarebbe fatto consegnare la somma di 4.800 euro in contanti affermando che il denaro fosse un saldo per la consegna di un pacco indirizzato a suo nipote.

La vittima sarebbe stata contattata al telefono proprio da un 'presunto familiare' che gli aveva chiesto di ritirare il pacco da un corriere e di pagarne il prezzo. Gli agenti sono riusciti ad intercettare il sospettato, giunto nel capoluogo pugliese con un’auto presa a noleggio, per poi pedinarlo costantemente, sino a quando è stato colto in flagrante. Il giovane è stato quindi bloccato dai poliziotti.