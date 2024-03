Si fa consegnare 50mila euro da un'anziana e fugge verso Napoli: fermato baby rapinatore

Un 16enne è accusato di truffa ai danni di anziani. I poliziotti lo hanno individuato dopo un’indagine lampo e segnalato ai colleghi della polizia ferroviaria di Roma, che intervenuti tempestivamente lo hanno sorpreso e fermato a bordo del treno, quando ormai era sicuro di averla fatta franca. Con sé aveva ancora l’intero bottino: 50mila euro di oggetti in oro e preziosi, oltre a carte di pagamento, che l'indagato è riuscito a farsi consegnare da una vittima di 84 anni residente a Padova, recandosi a casa sua e fingendo di essere stato incaricato da un fantomatico avvocato di ricevere la cauzione necessaria ad evitare la galera al figlio, falsamente accusato di aver provocato un incidente, come scrive Padovaoggi.it.

La truffa

La donna era sola in casa poiché il marito, di appena un anno più grande, era ricoverato in ospedale. Ha avuto la lucidità di chiamare la polizia e una volante della questura di Padova l’ha raggiunta nella sua abitazione raccogliendone la testimonianza. Il baby truffatore aveva intanto acquistato presso la biglietteria self-service il titolo di viaggio per la tratta Padova-Napoli, salendo sul primo treno utile. Grazie alla pronta e fattiva collaborazione dei colleghi della Polfer Lazio, sottosezione polizia ferroviaria di Roma Tiburtina e della squadra di polizia giudiziaria è stato bloccato quando ormai era arrivato a Roma ed era diretto verso Napoli. Con sé aveva l’intera refurtiva, interamente riconosciuta dalla vittima, compresi i documenti e le carte di pagamento del marito della stessa. Il giovane sedicenne aveva già precedenti per reati contro il patrimonio.