"Conserviamo noi l'oro in Posta": anziana truffata per 40mila euro

Questa mattina a Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno posto agli arresti domiciliari un 19enne di Napoli, accusato di truffa aggravata dall’età avanzata della vittima, nonché dalla rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato alla stessa. L'indagine ha consentito di accertare che lo scorso 12 giugno 2023 il giovane, in concorso con persone non ancora identificate, avrebbe truffato una donna 83enne di Sant’ Agnello (Na), appropriandosi di denaro contante e monili in oro per un valore complessivo di circa 40mila euro.

La vittima era stata contattata telefonicamente da uno degli autori del reato, il quale, presentatosi falsamente come il nipote dell’anziana, aveva rappresentato l’esigenza di corrispondere la cifra di 4000 euro per saldare un debito asseritamente contratto dallo stesso nipote e, una volta appreso che la malcapitata disponeva solo di 500 euro in contanti, le chiedeva di consegnare tutti gli oggetti preziosi presenti nell'abitazione, facendole credere che sarebbero stati custoditi presso l'Ufficio Postale di Sorrento a garanzia del pagamento del debito.

Successivamente uno degli autori del reato si era presentato presso l’abitazione della signora, facendosi consegnare 500 euro in contanti e monili in oro per un peso di 700 grammi (controvalore stimabile, secondo quotazione attuale, circa 40mila euro). L'indagine, svolta mediante l’analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona e la predisposizione di mirate attività di investigazione diretta e indiretta, ha consentito di pervenire, con elevata probabilità, all’identificazione di uno degli autori della truffa nell’odierno arrestato. Alîesito delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.