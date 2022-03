Dramma della solitudine: anziano trovato morto in casa dopo giorni

Il suo corpo giaceva lì, senza vita, probabilmente da diversi giorni. Quando è stato ritrovato era già in avanzato stato di decomposizione. Così è stato ritrovato cadavere Francesco A., 82enne originario di Fuorigrotta e residente a Baia Felice in provincia di Caserta. Il corpo è stato trovato dai vicini che si sono allarmati visto che da diverso tempo non avevano notizie dell'anziano.

Hanno così contattato il 113 che è intervenuto insieme ai vigili del fuoco. Entrati nell'abitazione, sono stati assaliti da un odore nauseabondo che ha presagito il macabro ritrovamento. L'uomo era senza vita a terra tra la camera da letto e il bagno. Era in avanzato stato di decomposizione, segno che era deceduto già da qualche giorno. Il medico legale ha dichiarato il decesso avvenuto per arresto cardiocircolatorio. A darne notizia è stata Casertanews.