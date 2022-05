Trovato il finanziere scomparso da diversi giorni: "Sta bene"

Era scomparso da qualche giorno Francesco Di Giovanni ma fortunatamente è stato ritrovato e "sta bene". Ad annunciarlo, come riporta CasertaNews, l'amico senatore Agostino Santillo. Il finanziere, in servizio al comando provinciale di Napoli, che aveva fatto perdere le proprie tracce mercoledì scorso, è stato trovato a Marina di Pisa, in Toscana. Il 48enne di Casapulla era uscito dalla propria casa di San Tammaro salutando la moglie Tonia e il figlio piccolino senza poi rientrare per alcuni giorni.

Fino al ritrovamento della sua auto in Toscana, in provincia di Grosseto, e poco distante da lì è stato trovato anche Francesco che fortunatamente sta bene e presto potrà riabbracciare anche i propri cari. "Grazie a quanti si sono attivati, grazie alle forze dell'ordine e ai carabinieri che lo hanno ritrovato. Ti voglio bene Franco, supereremo anche questa", ha detto il senatore Santillo.