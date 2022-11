Macabra scoperta sulla Circumvallazione esterna: cadavere ritrovato in un'aiuola

Nella serata dieri è stata fatta una macabra scoperta sulla Circumvallazione esterna, nel comune di Casoria. Sul ciglio della strad, infatti, è stato ritrovato un cadavere. Esattamente il ritrovamento è avvenuto in un’aiuola spartitraffico poco distante da Decatlhon e il Multibit. ù Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. La salma, intanto, è stata sequestrata e trasferita all’ospedale San Giuliano di Giugliano per l’autopsia, che dovrà fare chiarezza sulle cause del decesso.

Al momento nessuna pista è esclusa. Come riporta NanoTv si potrebbe trattare di "morte bianca". Il cadavere, infatti, potrebbe appartenere ad un operaio di un cantiere edile della vicina Afragola. L'uomo potrebbe essere morto dopo una caduta e trasferito, poi, sul cosiddetto "doppio senso". Al momento non ci sono conferme da parte degli investigatori, così come non risultano denunce di persone scomparse compatibili con la vittima.