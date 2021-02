Trova portafogli in strada, si mette alla ricerca dei proprietario e lo trova: "Custodiva la foto del figlio"

All'interno contanti, carta di credito e di identità. Peppe, impiegato in un supermercato, racconta a NapoliToday come è riuscito a rintracciare il legittimo proprietario

Peppe Norelli, impiegato in un supermercato, vede un portafogli in strada in via Epomeo a Soccavo, lo apre e all'interno ci sono, oltre ai contanti e alla carta di credito, anche i documenti per risalire al proprietario. Si mette alla sua ricerca, ma dai social non emerge nulla di utile e va dai carabinieri.

Peppe racconta tutto nei dettagli a NapoliToday: "Ho trovato il portafogli in via Epomeo, con dentro contanti (50 euro), carta di credito, patente e documento d’identitá. Ho provato a cercare il proprietario anche sui social, ma nulla. Poi stesso ieri sono andato dai carabinieri per consegnare il portafogli e tramite loro è stato possibile rintracciarlo. Si tratta di un signore che vive a Mergellina. Sono andato di persona a dargli la notizia. Mi ha ringraziato dicendo che l’unica cosa che gli importava di ritrovare era la foto di suo figlio che custodiva nel portafogli".