Manfredi lancia l'idea del tram veloce per l'area nord di Napoli

"Ci stiamo confrontando con il Ministero delle Infrastrutture, finora abbiamo ottenuto oltre un miliardo di finanziamento per i trasporti in città e nella sua area metropolitana. Per avviare la realizzazione di un tram veloce che copra l'area nord di Napoli va predisposto un piano di fattibilità tecnico-economica: utilizzando le risorse della Città Metropolitana candideremo il progetto al finanziamento con fondi nazionali ed europei con l'obiettivo di una realizzazione in tempi rapidi".

Così il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto al convegno che si è tenuto al Palazzetto dello sport di Calvizzano (Napoli). Il progetto - ha aggiunto Manfredi - si concretizzerà attraverso un confronto con le comunità coinvolte e convocheremo un tavolo tecnico con i Comuni interessati: il Tram veloce sarà un'opera dal valore strategico per l'intera area metropolitana a nord del capoluogo oltre a ridurre il traffico veicolare su Napoli".