Caos traffico a Napoli, via Marina si blocca: città paralizzata

Dopo un weekend di fuoco per il traffico non va meglio oggi, martedì 17 aprile, per gli automobilisti. A causa delle misure di sicurezza per il G7, in svolgimento a Capri con i ministri degli Esteri, via Marina e le strade limitrofe al porto sono nel caos.

"Questa città è diventata invivibile. Ci ho messo un'ora e mezza per andare in auto da Barra alla Pignasecca. Non è possibile", spiega a NapoliToday Vittoria, esasperata per le lunghe code.