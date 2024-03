Camion rovescia olio in strada: piazza Garibaldi in tilt

Traffico in tilt in piazza Garibaldi. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 marzo, un camion ha perso un'enorme quantità di olio sul manto stradale, nel punto in cui, a Napoli, corso Garibaldi incrocia la piazza. Il liquido ha reso l'asfalto scivoloso e, quindi, pericoloso per le automobili in transito. Per prevenire incidenti, la polizia municipale ha chiuso un pezzo della strada, in prossimità della fermata del tram, con il nastro rosso e bianco. L'inconveniente ha causato una paralisi del traffico, con la viabilità bloccata sia per chi andava in direzione di piazza Carlo III, che per chi viaggiava in direzione via Marina. I disagi, però, si sono avvertiti anche nelle zone limitrofe di piazza Garibaldi. Già in condizioni normali, la viabilità va molto a rilento all'incrocio tra via Galileo Ferraris e corso Arnaldo Lucci, dove c'è una rotonda. Con l'incidente dell'olio le code sono di fatto raddoppiate.