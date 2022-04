Lutto nel mondo della ristorazione, addio a Tony May

Si è spento Tony May, simbolo della cucina italiana a New York. Nato a Torre del Greco 84 anni fa (il suo vero nome è Tony Magliuolo) ha aperto sei ristoranti italo-americani mete del jet-set internazionale, tra i quali "San Domenico", al numero 240 di Central Park South, tra la Settima Avenue e la Broadway Avenue. Tra i suoi clienti celebrità del calibro di Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, Sylver Stallone, Sophia Loren, Sharon Stone, Luciano Pavarotti. E' deceduto dopo una breve malattia nella sua casa di Ney York. La figlia è sposata con Leonardo Metalli, giornalista del Tg1.

Primo di otto figli di un capitano di marina, lasciò Torre del Greco per lavorare a Manhattan come cameriere al "Rainbow Room", per poi spiccare il volo acquistandolo. Nel 1986 aprì un secondo locale, il "Palio", e due anni dopo il "San Domenico", fiore all'occhiello dei suoi ristoranti. Due dei locali presenti nelle Twin Towers finirono distrutti nel terribile crollo del 2001.

Tony May è autore anche di un libro di successo dal titolo "Italian Cuisine: Basic Cooking Techniques", usato anche come manuale nelle scuole di cucina.