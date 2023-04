Tommy vittima della terra dei fuochi: "L'ho benedetto. Aveva solo 16 anni"

"Aveva solo 16 anni, Tommy. È morto stamattina al Bambin Gesù, a Roma. Ero appena arrivato. L’ho benedetto. Abitava ad Afragola. La salma arriverà domani, alle ore 15,00, nella nostra chiesa, al Parco Verde in Caivano. La terra dei fuochi continua, imperterrita, a mietere le sue vittime". Preghiamo per Tommaso e la sua famiglia".

E' il cordoglio sui social di Padre Maurizio Patriciello per Tommaso Chiodo, il giovane di Afragola morto per una grave malattia. Era stato trasferito a Roma per le cure, ma la sua salute era ormai compromessa, fino al decesso che ha lasciato tutti sgomenti.