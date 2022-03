Nasce la “Tombola infernale”: a scuola tra Dante e la matematica

Dal cartellone al "panariello", tutta la game box è stata realizzata da quindici ragazzi partenopei di vari istituti scolastici che a partire dal 21 dicembre 2020 si sono dati appuntamento settimanale per realizzare il progetto che sarà presentato domani, venerdì 25 marzo, alle 9:30, nella aula magna dell'Istituto Casanova in via San Sebastiano a Napoli. La data non è casuale perché coincide con la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri individuata da alcuni studiosi come la data di inizio del viaggio di Dante nell'Inferno, il 25 marzo del 1300.

Le cartelle, le schede dei personaggi, i disegni sono interamente il frutto del lavoro svolto nel periodo in cui le scuole in Campania erano chiuse per l'emergenza Covid: incontrandosi negli spazi all'aperto della città, gli studenti hanno intrecciato la matematica, l'esplorazione della prima Cantica della Divina Commedia, il disegno e l'italiano attuando un progetto che vuole essere anche la proposta di una nuova modalità di fare scuola che porti i ragazzi a intrecciare i saperi, a essere protagonisti delle attività svolte e ad attraversare e vivere la loro città come un naturale e magnifico ambiente di apprendimento.

A presentare l'iniziativa saranno i ragazzi stessi accompagnati dalle docenti Nunzia di Maria e Paola Lattaro della associazione Culturale "Matematici per la città" promotrici del progetto. A parlarne con loro ci saranno Oreste Brondo, insegnante della scuola primaria, formatore in didattica della scienza, Massimo Arcangeli linguista, sociologo della comunicazione e l'illustratore napoletano Luca Carnevale. Saluti e introduzione sono di Mira Masillo dirigente scolastico Istituto superiore Casanova.

Al termine della presentazione avrà inizio il gioco vero e proprio con una inedita Tombola infernale teatralizzata: gli attori si trasformeranno in Dante che arriva nell'Aula Magna e con Virgilio porterà i ragazzi fino alle porte dell'Inferno che per l'occasione è quella dell'ex Asilo Filangieri dove li accoglierà Caronte per traghettarli nelle aule in cui nove classi di scuole diverse si divertiranno con numeri e cartelle. Il progetto è realizzato nell'ambito di "BellaPresenza - metodi, relazioni e pratiche nella comunità educante" attraverso il Bando Adolescenza 2016 di Impresa Sociale Con i Bambini Srl.