Campi Flegrei, cinque scosse di terremoto in meno di un'ora

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 04:26 (ora locale) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei e che, alle ore 05:22, sono stati rilevati in via preliminare 5 terremoti con magnitudo massima 1.5.

L’evento più significativo, localizzato nei pressi della villa comunale di Pozzuoli, si è prodotto alle 04:34, ora locale, alla profondità di 0,9 km.