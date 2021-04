Tentato suicidio sui binari: paralizzato il traffico ferroviario

Tentato suicidio sul tratto ferroviario tra Cercola e Sant'Anastasia. A darne notizia è l'Eav che annuncia problemi di traffico ferroviario: "Linee Vesuviane - Interruzione tratta Cercola – S.Anastasia La circolazione ferroviaria è interrotta sulla tratta Cercola – S. Anastasia , per tentato suicidio. I treni in partenza da Napoli limiteranno a Cercola. I treni in partenza da Sarno limiteranno a S. Anastasia".

"E’ istituito un servizio sostitutivo automobilistico (2 bus) con fermate a: Cercola: corso Riccardi – altezza stazione Pollena: via G. Garibaldi – incrocio via S. Gennariello Guindazzi: Via G.Garibaldi – incrocio via Cavour Madonna dell’Arco: Via Madonna dell’Arco – altezza stazione Sant’Anastasia: via D’Auria – incrocio Piazza Cattaneo Seguiranno aggiornamenti".