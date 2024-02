In cinque sono finiti in carcere per una tentata rapina all'esterno del Flanagan's Cocktail Bar di Chiaia. È stata la polizia ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti emessa dal gip del tribunale di Napoli. Quattro degli arrestati, tra i 21 e i 42 anni, secondo gli inquirenti avrebbero – l'8 agosto del 2023 – tentato di impossessarsi dello scooter di un dipendente del bar, parcheggiato davanti al locale, all'inizio del suo turno di lavoro, per poi aggredire la vittima. Un quinto appartenente al gruppo, un minorenne, è stato arrestato invece in esecuzione di una misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria minorile.

La rapina è stata ricostruita attraverso dei filmati di videosorveglianza. Uno dei malviventi aveva rotto il bloccasterzo del mezzo con i piedi e lo stava trascinando verso gli altri componenti del gruppo intanto rimasti in attesa in sella ai rispettivi scooter, quando però la vittima si è accorta di quanto stesse succedendo e, uscito dal locale, ha raggiunto il ladro. Questi ha abbandonato il veicolo sull'asfalto per scappare via insieme agli altri complici.

Una volta ricompattatosi il gruppo è però tornato al bar, dando luogo a una violenta aggressione ai danni della vittima costretta alla fuga nel locale. I malviventi però hanno sfondato la vetrata del locale con un casco, continuando ad inveire nei riguardi della vittima, per poi scagliarsi – con calci, pugni e colpi inferti con un casco – contro altri tre dipendenti del locale. Soltanto a quel punto sono andati via, senza riuscire comunque a portare con loro lo scooter.

Altri due arresti

Contestualmente all'arresto dei quattro, sono stati eseguiti due provvedimenti cautelati, disposti dal gip di Napoli nel corpo della stessa ordinanza, a carico di altri due indagati in relazione a due furti di motorini avvenuti il mese dopo secondo quella che gli inquirenti definiscono "una metodologia operativa assai simile a quella riscontrata in relazione alla tentata rapina nei pressi del Flanagan's Cocktail Bar".

Nel dettaglio, per un 38enne è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due furti di moto; per un 20enne invece la misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato del furto di uno scooter.