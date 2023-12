Tenta di strangolare la compagna con un nunchaku davanti ai carabinieri

E’ mattina e la gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri di Napoli viene allertata dalla centrale operativa del comando provinciale. Al 112 sono arrivate diverse segnalazioni che raccontano di urla e rumori provenire da un appartamento al piano terra. La pattuglia è da quelle parti e bastano pochi minuti per raggiungere l’appartamento in questione. Si sente urlare. I carabinieri entrano in casa e notano una donna di 42 anni nel panico. Sul collo evidenti segni di violenza. Nell’appartamento c’è anche il compagno. Ha 36 anni e ha tra le mani un nunchaku, arma cinese. Tenta di colpire la vittima minacciandola di morte. I carabinieri si frappongono tra i due per proteggere la donna e dopo una breve colluttazione l’uomo viene bloccato.

I motivi dell'aggressione

Portata la calma, i militari ricostruiscono la vicenda, lui non fa nulla nella vita e sta sempre in giro mentre la donna sbarca il lunario con lavori saltuari. Il vizio del bere però ha un costo e l'uomo pretende il denaro dalla compagna, al suo diniego scatta la violenza. L’uomo viene arrestato e trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.