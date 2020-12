Telecamere di videosorveglianza a Napoli, ok il censimento

Le telecamere di videosorveglianza nella città di Napoli sono state censite nell'ambito di un lavoro di mappatura degli impianti esistenti sul territorio cittadino e di monitoraggio delle tecnologie e del livello di manutenzione dei sistemi.

Si tratta del primo step dei lavori del 'tavolo interistituzionale', presso la Prefettura di Napoli, sulla videosorveglianza, cui hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell'ordine e della Zona Telecomunicazioni Campania, della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Sono state censite non solo le telecamere già in funzione, ma anche quelle in fase di realizzazione.

A breve partirà il secondo step, che prevede l'esame delle proposte di implementazione degli impianti, al fine di valutarne la fattibilità tecnica e finanziaria.

L'obiettivo è la creazione di una rete che consenta l'integrazione tra i sistemi pubblici e quelli privati attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria.