Sbarcare a Capri costerà il doppio? Provvedimento al voto

Si avvicina sempre di più la possibilità che dalla prossima primavera la tassa di sbarco per i turisti che arrivano sull'isola di Capri possa raddoppiare.

La delibera che propone l'aumento dell'imposta da 2,50 a 5 euro, infatti, è stata approvata dalla giunta municipale del Comune di Capri, guidata dal sindaco Marino Lembo, su proposta dell'assessore al bilancio Salvatore Ciuccio.

L'iniziativa è stata varata in sinergia con il vicesindaco di Anacapri Franco Cerrotta.

L'assessore Ciuccio nel presentare la proposta ha spiegato che l'aumento andrà in vigore dal 1 aprile al 31 ottobre, i mesi più caldi e affollati di presenze turistiche e passeggeri sui moli, e il maggior ricavato andrà utilizzato per l'accoglienza dei turisti a Marina Grande; la restante parte sarà spesa dai Comuni per migliorare i servizi da offrire ai residenti e ai turisti e servirà soprattutto per coprire i costi aggiuntivi dovuti al grande afflusso turistico che interessa Capri.

Il documento dovrà passare al voto del comune di Anacapri per avviare l'iter burocratico definitivo della nuova tassa di sbarco che andrà in vigore la primavera prossima