Giuseppe si toglie la vita, lutto in città: aveva solo 24 anni

Lutto a Casoria per la prematura morte di Giuseppe: un giovane che si è tolto la vita a soli 24 anni. La tragica notizia è stata diffusa dal sindaco Raffaele Bene via social. Queste le sue parole: "Ho appreso come molti voi concittadini con enorme dolore la notizia della morte di un ragazzo di 24 anni dopo un gesto estremo. Giuseppe era un figlio di Casoria, di quella comunità alla quale ci sentiamo di appartenere sia nei momenti felici che in quelli più duri".

"In me in queste ore alberga il dolore del padre di famiglia prima che del sindaco. I motivi che lo hanno spinto a quest'azione saranno per sempre nascosti nell'animo sensibile di un ragazzo unico e lì vanno lasciati. A noi non resta altro da fare che essere vicini alla famiglia con un pensiero, un gesto, una preghiera. Per il loro e il nostro Giuseppe", ha scritto ancora.