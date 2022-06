Si toglie la vita in carcere: aveva appena saputo che stava per tornare libero

Erasmo aveva 47 anni ed era di Nola. Detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, si è tolto la vita. Soltanto due giorni prima aveva saputo di esser stato affidato ai servizi sociali.

"È necessario indagare sulle cause che hanno spinto Erasmo a compiere l’estremo gesto. Al telefono con la compagna era felice di poter finalmente uscire dal carcere e, invece, da quella cella è sì uscito, ma senza vita – ha commentato il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello – Non si può rimanere inermi davanti a storie come queste. Non si può continuare a morire di carcere. In Campania nel 2022, c’è stato un suicidio nel carcere di Salerno, altre morti sono ancora sospette e ci sono in corso indagini della magistratura; un detenuto è morto per Covid".

Venerdì aveva ricevuto dalla compagna la notizia che gli era stata concessa la misura alternativa al carcere, domenica si è tolto la vita, impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella.

La morte di Erasmo per Ciambriello "è chiaramente avvolta da numerose ombre; troppi interrogativi che necessitano di risposte immediate che restituiscano verità e giustizia. Restare insensibili davanti al suicidio di un detenuto significa non ammettere che il sistema carcere ha fallito. La politica, a vari livelli, si preoccupa di trovare soluzioni che evitino queste morti? Come si previene? Penso che l’indifferenza sui temi del carcere sia una concausa".