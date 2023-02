Tavolini, riviste e caffè all'ingresso della funicolare chiusa: il motivo

Singolare protesta all'ingresso della funicolare di Chiaia, chiusa ormai da 5 mesi per lavori. Tavolini, caffè e riviste sono stati posizionati dinanzi al cancello d'ingresso con tanto di striscione che recita: "A questo punto godetevi l'attesa".

Le immagini sono state diffuse da Adolfo Vallini, sindacalista USB, che sui social ha scritto: "Geniale la protesta inscenata questa mattina davanti alla funicolare di Chiara da parte di cittadini ed utenti stanchi di subire supinamente l'incapacità amministrativa e politica di questa amministrazione comunale sul fronte della viabilità e dei trasporti a Napoli".

La riapertura non prima del 2024

Recentemente, nell'annunciare la possibile riapertura nel 2024, il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato: "Adesso soffriamo per la chiusura della funicolare di Chiaia. Scaduto il tempo dell'autorizzazione tecnica si è arrivati con 5 anni di proghe, con due gare avviate ed entrambe andate deserte perché prezzi non adeguati al mercato.

Abbiamo affrontato grandi difficoltà: trovare soldi per questa manutenzione straordinaria che richiede fondo di bilancio; rimodulazione per un importo di 9 milioni per solo le parti elettromeccaniche. L'altro problema che ci siamo posti, dopo le due gare deserte, è che ci fosse un organismo che ha certificato il quadro economico e il progetto".