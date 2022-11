Stesa nella notte, spari verso un'abitazione del centro

Paura nei Quartieri spagnoli di Napoli. Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti in via Emanuele De Deo, dove sono stati esplosi 3 colpi di arma da fuoco. I proiettili sarebbero stati sparati contro il balcone dell’abitazione di un 40enne, proprietario di una macelleria. Uno dei 3 colpi ha perforato gli infissi e si è conficcato nel soffitto di una delle camere dell’abitazione. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Da capire se l'obiettivo del raid fosse proprio la casa del commerciante, oppure se si è trattato di un caso. Nella prima ipotesi, non potrebbe essere esclusa la pista estorsiva.