Terrore a Chiaia: gruppo armato scorrazza per le strade del quartiere - VIDEO

Il quartiere Chiaia di Napoli è sotto la morsa della malavita che a colpi di mitra tenta di mettere le mani sul racket dei parcheggi abusivi minacciando gli addetti abusivi alla sosta per ottenere da essi il pizzo. L' ultimo raid è avvenuto lo scorso 3 settembre alla Riviera di Chiaia: in quattro o cinque, in sella a moto di alta cilindrata, vanno su e giù, avanti e indietro ed hanno un mitra in bella mostra.

Grazie alla ricostruzione della Dda di Napoli, sono stati individuati quattro dei cinque dei presunti responsabili materiali di agguati e ronde criminali. Quattro fermi, mentre è caccia al quinto complice. Sono diversi gli episodi presi in esame: ci sono 4 stese consumate a luglio, tra via Cucca e vico Santa Maria della Neve.

Proprio a luglio si spara ad altezza d’uomo contro porte e finestre il 4, l’8, il 16 e il 26 luglio), con l'obiettivo di colpire e punire i parcheggiatori abusivi. Sempre a luglio, in via Cucca un presunto parcheggiatore abusivo viene bloccato. Gli viene puntata una pistola alla tempia e gli intimano di lasciare il quartiere.

In via dei Fiorentini, invece, 3 uomini si scagliano contro un terzo per imporre il pizzo al parcheggiatore abusivo.

“Una situazione che sta gettando nel terrore un intero quartiere e che potrebbe estendersi anche altrove. Prima che persone innocenti possano essere vittime di pallottole vaganti, prima che ci scappi il morto, Questore e Prefetto devono adottare ogni misura possibile per fermare questa guerra di camorra. Lo Stato deve far vedere chi comanda e togliere ai clan ogni potere e strumento di sopraffazione e violenza. Indagini, arresti ma soprattutto certezza della pena. Questi episodi dimostrano anche quello che noi diciamo da tempo e cioè che l'attività abusiva della sosta frutta ogni anno decine di milioni di euro all'anno alla criminalità e che direttamente o indirettamente coinvolge i clan della camorra”- ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.