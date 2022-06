Stallo per disabili oscurato per dei lavori stradali, caso risolto grazie all'intervento di Josi Della Ragione

Quest'estate sembra cominciare, in modo positivo, all'insegna del sindaco di Bacoli, Josy Della Ragione. Dopo la denuncia delle perquisizioni sulle spiagge ai bagnanti che portano bevande o cibo nei lidi, il primo cittadino bacolese è corso in soccorso di una famiglia con due bambine disabili, in perfetta sintonia con l'Associazione La Battaglia di Andrea, riptistinando subito uno stallo H riservato che era stato reso invisibile dai lavori di una compagnía elettrica.

"Ieri abbiamo segnalato il disagio di questa famiglia al sindaco di Bacoli Josy Della Ragione - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - il quale subito l'ha subito accolta e, in meno di tre ore ha risolto il problema. Josy é uno dei pochi sindaci che non conosciamo di persona - prosegue - ma con lui abbiamo un grandissimo dialogo a distanza, ci piace molto, poiché parla la nostra lingua, la lingua del popolo, e si dà da fare per dare a tutti i propri diritti. Sembra assurdo - conclude - ma quando ci arriva qualche richiesta di aiuto da parte di disabili di Bacoli, siamo quasi felici, perché sappiamo che saranno risolti in meno di 24 ore. Della Ragione é un sindaco sprint, oltre ad essere concreto, ci dà anche molto entusiasmo, perché non solo non ci fa pesare nulla, ma ci trasmette anche tanto entusiasmo".