Il sindaco di Bacoli: "Guardate la nostra spiaggia libera. E' tornata a spendere"

"È tra le spiagge libere più belle di Bacoli. Ed è tornata a splendere. Alla Marina Grande di Bacoli. Siamo intervenuti con il tapiro comunale. Ogni giorno, con un calendario che coinvolge tutto il paese, ci impegniamo per curare il litorale pubblico della nostra città. È un nostro dovere, che facciamo con enorme piacere. Adesso aiutateci a difendere questa bellezza. Utilizzate i cestini, sensibilizzate altri bagnanti. La spiaggia è patrimonio di tutti. E resta pulita, anche se impariamo a non sporcarla. Ringrazio gli operatori ecologici della Flegrea Lavoro. Ringrazio il presidente Valentina Sanfelice di Bagnoli. Insieme, possiamo farcela. Un passo alla volta".

Lo scrive Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, impegnato da tempo nella valorizzazione del territorio e nella lotta all'abusivismo nel suo territorio. Nei giorni scorsi ha denunciato pubblicamente i lidi della città flegrea che perquisiscono i bagnanti per vedere se sono in possesso di bibite o cibo da consumare in spiaggia.