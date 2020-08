Assembramenti e mancato distanziamento in spiaggia: il Covid questo sconosciuto

L'estate dei divieti per contenere l'epidemia da Covid-19 non sembra contemplare le spiagge in molte delle località balneari più note della Campania. Sull'isola d'Ischia, in particolare sulle spiagge libere, vige l'anarchia più assoluta in barba agli obblighi di distanziamento minimo e al divieto di assembramento.

A Forio, la spiaggia di Cava dell'Isola, già martoriata da anni di crolli (l'ultimo due giorni fa con la caduta di un costone) e di incuria, è stata presa d'assalto negli ultimi giorni dai bagnanti in assoluto spregio delle misure anti Covid. Stessa scena anche nella spiaggia libera della baia di San Francesco.

Tale tolleranza stride con i continui giri di vite imposti dalla Regione Campania per contenere il virus, l'ultimo sui tamponi obbligatori (con relativo isolamento) per chi rientra dall'estero.