Spari nel cantiere della scuola dedicata a Massimo Troisi

Spari contro i mezzi e i macchinari nel cantiere della nuova scuola dedicata a Massimo Troisi, ipotesi intimidazione di camorra. Questa mattina i carabinieri della stazione di Pianura sono intervenuti in via provinciale Napoli nel cantiere dove si sta realizzando la nuova sede della scuola.

Secondo quanto finora sommariamente ricostruito, sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro alcuni macchinari da lavoro in sosta nell'area del cantiere. Indagini in corso per ricostruire la vicenda.