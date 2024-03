Spari in strada nel cuore della serata: l'allarme

Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti nella frazione Polvica di Nola per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Diversi proiettili sono stati esplosi contro la saracinesca del garage in uso ad un residente. Non ci sono feriti, rilievi a cura dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Altro episodio simile sempre in serata. I carabinieri della stazione di Pomigliano D’Arco e quelli della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti a via De Nicola per l’esplosione di colpo d’arma da fuoco. Un proiettile avrebbe centrato la veranda dell’abitazione di un incensurato. Non ci sono feriti, indagini in corso per ricostruire la dinamica di entrambi gli episodi.