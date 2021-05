Spari a Ponticelli nella notte: è giallo

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri, intorno alla mezzanotte, nel quartiere Ponticelli, periferia orientale di Napoli. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Poggioreale e della stazione Ponticelli sono intervenuti in via dei Mosaici, non lontano dall'Ospedale del Mare, dove era stata segnalata l'esplosione di colpi.

In strada sono stati trovati due bossoli calibro 9x19. Non risultano feriti né danni a cose. Sono in corso indagini per accertare la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.