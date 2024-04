Spari contro un'auto e un'abitazione: paura nel Napoletano

Nella notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano D’Arco sono intervenuti in via Campanale per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dai militari, sconosciuti avrebbero sparato alcuni proiettili contro l’abitazione e l’auto di un residente.

Diversi i bossoli rinvenuti in strada. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la matrice.

Non ci sono feriti.