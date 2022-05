"Mi hanno sparato contro senza motivo". Sgomento per l'agguato in pizzeria

Sono entrati in pizzeria e hanno esploso colpi di arma da fuoco contro un 24enne di Sorrento incensurato, ferendolo alle gambe. Il giovane è ancora sotto choc per quanto accaduto e non sa spiegarsi il motivo del raid. "Non so perché mi ha colpito. Non conoscevo questa persona, non frequento né Gragnano né la vicina Castellammare di Stabia, né ho avuto alcun problema con nessuno in pizzeria", continua a ripetere a chi gli chiede cosa è davvero accaduto all'esterno di una pizzeria di Gragnano, in via Roma, lunedì sera. L'aggressore gli ha prima puntato una pistola in faccia per poi colpirlo alla natica e alla caviglia. Ora si trova in ospedale e dovrà subire un intervento chirurgico.

L' uomo è stato visto mentre si allontanava dal locale, ma la sua identità resta ancora ignota. L'auspicio è che le telecamere di videosorveglianza possano dare un'identità all'autore del folle gesto. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Gragnano e della sezione operativa di Castellammare di Stabia.