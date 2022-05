Colpi di pistola nel cuore della notte: ferito un giovane

Ancora spari a Napoli. Poco prima della mezzanotte un 19enne e? stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla spalla sinistra nella zona di Fuorigrotta. Il giovane è stato accompagnato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta da un amico che, verosimilmente, era con lui al momento del ferimento.

Le indagini - anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza - sono condotte dagli agenti del commissariato San Paolo e da quelli della Squadra Mobile di Napoli. La Polizia ha ascoltato il giovane ferito e l'amico per cercare di ricostruire i fatti. Secondo una prima analisi i due erano in scooter, in via Cinthia, quando sono stati affiancati prima degli spari. La versione del giovane, incensurato - è al vaglio degli inquirenti. Per lui una ferita al braccio sinistro guaribile in pochi giorni.