Alle 14.30 circa, lungo Corso Secondigliano, un 33enne del posto è stato ferito alle gambe da alcuni colpi di arma da fuoco. È stato trasportato al pronto soccorso del Cardarelli d'urgenza.

L'uomo non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia. Indagini in corso su dinamica e motivazioni dell'agguato.