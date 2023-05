Colpi di arma da fuoco ad Afragola e Cardito: notte di paura in provincia

Poco dopo le 3.30 del mattino i carabinieri di Afragola sono intervenuti – allertati dal 112 – al Corso Meridionale 99 iper colpi d’arma da fuoco. Rinvenuti e sequestrati 4 bossoli calibro 9 e trovati, su un muro di uno stabile, 4 fori. Indagini in corso per risalire agli autori del raid.

Colpite quattro auto a Cardito

Spari anche a Cardito nella notte. I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in via I Maggio angolo via della Repubblica per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avrebbero esploso diversi proiettili verso 4 auto che erano all’interno di un concessionario. 7 i fori rinvenuti sulle auto.