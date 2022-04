Nuova sparatoria nel cuore della città: ritrovati bossoli sull'asfaldo

Ieri sera, in via Viviani, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Sul posto, allertati dal 112, sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Sull’asfalto 3 bossoli cal. 9. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. La nuova sparatoria arriva a pochi giorni quella che pare essere a tutti gli effetti una stesa camorristica nel quartiere di Soccavo.

In via Filippo Bottazzi, tra Pianura e via Epomeo, intorno alle 2 dello scorso 19 aprile sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Le forze dell'ordine, giunte sul posto dopo una segnalazione al 113, hanno trovato 7 bossoli calibro 9. Sono in corso indagini della polizia per capire la dinamica dei fatti.