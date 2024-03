Sparatoria nei pressi di un noto supermercato: ferito il cantante Kekko Dany

Anche il neomelodico Kekko Dany sarebbe rimasto ferito, ieri, nella sparatoria a Giugliano. I colpi sono stati esplosi nei pressi del supermercato Decò. Oltre al cantante partenopeo - al secolo Francesco Giappone - sarebbe rimasto ferito anche il nipote Gennaro Giappone.

Il cantante è stato colpito di striscio ad una gamba, con la ferita giudicata guaribile in circa dieci giorni. Non è chiaro ancora il movente. Sul fatto indagano i carabinieri che sul posto hanno rinvenuto due bossoli e una ogive.

Tutto è successo verso le 20, con i militari che sono stati allertati per esplosione di colpi d'arma da fuoco in corso Campano, a pochi passi dal noto supermercato. Gennaro Giappone è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Aversa dove è stato ricoverato, non in pericolo di vita.