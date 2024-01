Smantellato market della droga nelle Vele: quattro arresti

Blitz anti-droga a Scampia dove i Carabinieri hanno arrestato quattro persone. Si tratta della 32enne I. R., del 20enne S. P. V., entrambi del posto, e di due incensurati di Casavatore di 18 e 21 anni. I militari si sono appostati davanti all’abitazione della donna, dove stava scontando gli arresti domiciliari per spaccio di droga e, al momento giusto, hanno bloccato le vedette.

I carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento al sesto piano della vela gialla, utilizzato come base di approvvigionamento. Partita la perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato una busta, nascosta dietro l’armadio della camera da letto, con all’interno 200 dosi di stupefacente tra eroina, cobret, crack, cocaina e la somma in contanti di 510 euro ritenuti provento del reato. Gli arrestati sono in carcere in attesa di giudizio.