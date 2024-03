Addetta alla sicurezza dell'Eav scopre uno spacciatore con 10 chili di hashish, lo rincorre e lo fa arrestare

Stamattina durante i controlli espletati dalla Protezione Aziendale presso la stazione EAV di Garibaldi, un giovane con fare sospetto è stato notato dalla security EAV . In particolare Anna (nome di fantasia), una giovane donna addetta alla Protezione Aziendale EAV, notava che dallo zaino portato a spalla, fuoriuscivano dei "pacchetti" rettangolari tutti uguali e completamente ricoperti dalla carta gommata.

L'uomo accortosi di essere osservato ha forzato bruscamente il controllo in uscita dandosi alla fuga. Anna allora senza indugio alcuno l'ha rincorso fino all'esterno della stazione per poi allertare il drappello militare di presidio in loco. I militari hanno bloccato l'uomo in fuga, in attesa della Polizia di Stato che è intervenuta poco dopo. Gli agenti hanno accertato che i "pacchetti" portati nello zaino dall'uomo fermato in realtà erano dei panetti di droga e l'hanno arrestato.

“Il coraggio di Anna ci ha consentito finalmente di smascherare uno spacciatore a piazza Garibaldi con ben 10 kg di droga. Anna non si è voltata dall’altra parte, ci ha messo la faccia, ha fatto una corsa da atleta, saltato i tornelli, fermato il giovane spacciatore”. A parlare è il presidente di Eav Umberto De Gregorio che si è complimentata con l'addetta.

“L'ho chiamata al telefono per ringraziarla e lei 'presidente io amo questa azienda, vengo da CTP, ci metto il cuore, curiamola e preserviamola dai delinquenti'. Grazie Anna, a volte becchi un pugno in faccia o uno sputo per il difficile lavoro che fai, oggi hai la riconoscenza mia e di tutta la comunità EAV, dipendenti e pendolari”.