Caos vaccini all'ospedale di Castellammare: non funziona la piattaforma, persone rimandate a casa

Caos vaccini all'ospedale "San Leonardo", di Castellammare di Stabia, dove da questra mattina - alle ore 9 - sono state sospese le inoculazioni per un problema alla piattaforma. Il "San Leonardo" è il centro vaccinale dell'Asl Napoli 3 Sud destinato ai soggetti allergici e già da ieri, in realtà, sarebbero stati registrati problemi. Gli operatori, infatti, hanno rimandato a casa le persone, dichiarando che sarebbero state effettuate le vaccinazioni solo con prenotazione.

Questa mattina, quando diverse persone sono ritornate per vaccinarsi, hanno avuto l'ulteriore amara sorpresa della sospensione del servizio per il malfunzionamento dei server e della piattaforma che non può essere aggiornata. Al momento non si sa quando il servizio sarà ripristinato. Dall'ospedale dicono che il problema riguarda l'intera rete dei centri vaccinali dell'Asl Napoli 3 che, però, ufficialmente, fa sapere che negli altri centri le vaccinazioni vanno avanti senza problemi, anche per quanto riguarda l'open day dedicato alla fascia d'età 5-11-